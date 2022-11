بوشاح يناقش مع السفير الفرنسي آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية

ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشاري عمر بوشاح عضو جماعة الاخوان السبت في مكتبه في العاصمة طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا المصطفى مهراج.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة المستجدات السياسية، بما فيها آخر التطورات في ملف القاعدة الدستورية وما تم إنجازه والتصويت عليه من قبل المجلس.

بدوره، أبدى السفير دعم بلاده لجهود التسوية السياسية للوصول لتوافقات مطلوبة لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية للمضي قدمًا نحو الاستحقاق الانتخابي.

