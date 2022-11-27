مكوّنات مديرية أمن بنغازي تعقد اجتماعها الأسبوعي

عقدت مكونات مديرية أمن بنغازي، اجتماعها الأسبوعي برئاسة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وحضور مدير الأمن المكلّف، ورؤساء مراكز الشرطة، والأقسام، والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والمُختنقات في مناطق وأحياء المدينة.

استعرض الاجتماع، التقارير الدورية لمراكز الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية، كلٌ حسب نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى الجوانب الخدمية، وأبرز تطورات واحتياجات المناطق، والأعمال التي تقوم بها غرفة الطوارئ والتنظيم.

وناقش الحاضرون سبل التعاون المشترك، وتكثيف الجهود؛ لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المنتشرة مؤخرًا، مثل: التسوّل والكلاب الضالّة، ومدى تنفيذ أوامر ضبط وإحضار المطلوبين، وتقديمهم للعدالة، علاوة على احتياجات ونواقص مراكز الشرطة والأقسام.

ودعا وكيل وزارة الداخلية إلى الارتقاء بمستوى العمل الأمني الذي يشهد تحسنًا كبيرًا على أرض الواقع، وانخفاضًا في وقوع الجريمة، مقارنةً بالفترات السابقة، بسبب دور وزارة الداخلية الفعّال في المجاهرة بالقانون، وبسط هيبة الدولة؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار.