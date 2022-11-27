الأرصاد الجوية: ننبه بأخذ الحيطة والحذر في الطرقات فالأمطار مستمرة

أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، استمرار تساقط الأمطار على شمال ليبيا غربًا وشرقًا، وبعضٌ منها غزير مع رياح نشطة إلى قوية.

وقال «محي الدين» في تصريح صحفي، إنه “غدا وبعد غد ستكون هناك أمطار على المنطقة الشمالية بشكل خفيف إلى متوسط كما تخف سرعة #الرياح مقارنة بهذا اليوم”.

وتابع؛ “تنبية بأخذ الحيطة والحذر فى الطرقات ومسارات الوديان”، معقبًا أن “البحر مضطرب إلى شديد الإضطراب على طول الساحل”.

وكان محمد كريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، قد صرح أن “الشبكة التحتية قديمة ولم تستوعب كمية الأمطار التي تهطل منذ ليلة البارحة في طرابلس”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “الفرق الفنية بالشركة ستتمكن من تسريح الطرقات وشفط المياه قبل ظهر اليوم، إذا توقفت الأمطار، وستكون هناك صعوبة في الأمر، حال استمرار هطول الأمطار”.

ولفت إلى أن “جميع الفرق الفنية بالشركة في شوارع ‎طرابلس الآن، لشفط المياه وتسريح الطرقات”، وفق قوله.