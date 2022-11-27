المنفي يؤكد للسفيرة البريطانية حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، حرص المجلس على إجراء الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بالسفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولاين هور يندل، وفق بيان المجلس الرئاسي.

وشدد المنفي خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس على دعمه لمساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجددت سفيرة بريطانيا استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.