الفارسي: البرلمان أقال الرجل الوحيد الذي يعترف به الكبير في عضوية المركزي كنائب له

ليبيا – رأى يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية أن إقالة علي الحبري لن تسهم إلا في مزيد من انقسام المصرف المركزي، حيث تمت إقالة الرجل الوحيد الذي يعترف به الصديق الكبير في عضوية المركزي كنائب له وإن لم يعترف به كبديل عنه.

الفارسي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أشار إلى أن الكبير لا يعترف بمجلس النواب وقراراته، وبالتالي لن يعترف بالنائب المكلف الجديد، وبالتالي تعميق هوة الانقسام وتتحول الضغوط الدولية من فكرة توحيد المصرف المركزي إلى تثبيت النائب الجديد.

وأضاف أن أسباب الإقالة الحقيقية للحبري غير واضحة، وإن كانت الأسباب المعلنة أنه لم يستطع توفير التمويل للحكومة التابعة لمجلس النواب، وإن كانت هنالك تكهنات مختلفة في أوساط المحللين والأكاديميين، ولكن غالبها لا يستبشر بأن تؤدي إقالته لتوحيد المصرف.

وأشار إلى أن احتمالية أن تكون إقالة الحبري في مقابل إقالة الصديق الكبير في ضوء اتفاق سياسي بين الأطراف الداعمة للرجلين هي احتمالية ضعيفة، لأن الكبير مدعوم من قبل أطراف دولية كبرى ولا تريد إزاحته من هذا المنصب، بل تعزز من وجوده، وربما تكون قد هيأت الأسباب للإطاحة بالحبري ليستأثر بإدارة المركزي منفردًا مع عدم اعترافه بالنائب الجديد.

