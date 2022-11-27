الأرصاد الجوية تنبه بأخذ الحيطة والحذر على الطرقات بسبب غزارة الأمطار

الوطن|رصد

أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، استمرار تساقط الأمطار على شمال ليبيا غربًا وشرقًا، مشيرًا إلى أن بعضًا منها غزير مع رياح نشطة إلى قوية.

وقال محي الدين في تصريحات صحفية: “غدًا وبعد غد ستكون هناك أمطار على المنطقة الشمالية بشكل خفيف إلى متوسط كما تخف سرعة الرياح مقارنة بهذا اليوم“.

وأضاف مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية: “ننبه بأخذ الحيطة والحذر فى الطرقات ومسارات الوديان، لأن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل“.