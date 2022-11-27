وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية بمديرية أمن الجفرة

التقى وزير الداخلية بالحكومة عصام أبو زريبة السبت بمدير مديرية أمن الجفرة اللواء كمال الهازل لبحث الأوضاع الأمنية.

واستعرض الاجتماع الخطة الأمنية التي تتبعها المُديريِّة للحفاظ على أمن وَاِستقرار المُواطن والمشاكل التي تواجه مديرية الأمن، وإيجاد الحلول لها من أجل قيامها بواجباتها الأمنية على أكمل وجه.

وَأكد الوَزير على ضرورة فرض الأمن بِالمدينة وَالضبط وَالربط فِي أداء الوَاجب الأمني وَالتحلي بِروح المسؤولية، وَبذل أقصى الجهود وَالامكانيات لِتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.