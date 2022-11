الكبير: موقف الأغلبية في مصراتة هو استمرار حكومة الدبيبة

ليبيا – قال المحلل السياسي عبد الله الكبير إن مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لتجديد ثقة أعيان مصراتة والشخصيات المؤثرة فيها أمر طبيعي، إزاء تحالف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وسعيهما لتشكيل حكومة ثالثة.

الكبير وفي حديث خاص لموقع “عربي21” القطري قال: “مصراته غير مترددة، لأن موقف الغالبية هو استمرار حكومة الدبيبة كورقة ضغط على عقيلة والمشري لإجبارهما على تنفيذ الانتخابات”.

وشدد على أن فرص بقاء الدبيبة في منصبه ما زالت عالية بالنظر إلى انقسام مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة حول أولوية التوافق على قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات أم تغيير المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة.

وحول تشكيل حكومة ثالثة قال الكبير: “تشكيل حكومة جديدة مرفوض شعبيًا، ليس بالضرورة رغبة في استمرار حكومة الدبيبة؛ وإنما من أجل إنهاء المراحل الانتقالية وتجديد الشرعية عبر الانتخابات”.

