اعتقال 7 سودانيين بتهمة السرقة من أحد أسواق الملابس

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن طبرق أن مركز شرطة الجهاد، اعتقل 7 أشخاص من الجنسية السودانية متورطين في السرقة في سوق للملابس (مول).

وأضافت المديرية أن مرك شرطة الجهاد تلقى أنباء تفيد بأن مجهولين سرقوا كمية كبيرة من الملابس والممتلكات من محل لبيع الملابس (مجمع تجاري) في منطقة الحدائق.

وأوضحت مديرية أمن طبرق أنه بعد جمع معلومات المتهمين في القضية تمكنت وحدة التحري والبحث في المركز من القبض عليهم.

وأكدت المديرية أن المتهمين اعترفوا بارتكاب السرقة، مستغلين عملهم في السوق منذ فترة، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات تقدر بـ 10 آلاف دينار ليبي.

وأشارت المديية إلى أنه تم احتجزاهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لتسليمهم إلى النيابة العامة للاختصاص والمعالجة.