الدغاري يعقد اجتماعا لمناقشة تعثر الشركات الوطنية وانسحاب الأجنبية

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إنّ عضو اللجنة المُشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022 خليفة الدغاري قد عقد اجتماعاً مع 23 مدير شركة وممثلي فروع عدد من الشركات في مدينة بنغازي للوقوف على أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية.

وأضاف بليحق، في بيان نشره على صفحته بـ “فيسبوك”، إنّ هذا الاجتماع يأتي استجابة للوقفة الاحتجاجية للمتضررين من تعثر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن المجتمعين ناقشوا سُبل المعالجة لـ”إيجاد حل للعاملين في هذه الشركات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة”.

وأكد بليحق أنه سيُعقَد اجتماع آخر خلال الأسبوع المُقبل مع عدد اخر من ممثلي الشركات الذين لم يتمكنوا من حضور هذا الاجتماع، وفق تصريحه.