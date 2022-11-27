صحيفة يونانية: تركيا تبدأ الحفر في شرق البحر المتوسط بسفينة جديدة

نشرت صحيفة “غريك سيتي تايمز” اليونانية، تقريرًا قامت «الساعة 24» برصده وترجمته، حول إعلان تركيا عن أعمال حفر جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث من المقرر أن تبحر سفينة الحفر المُدشّنة حديثاً “عبد الحميد هان” في الأيام المقبلة.

وتابع التقرير، أن “المدير العام لشركة التنقيب عن النفط التركية (TPAO)، ميليه خان بيلجين: قال إنه من المقرر أن تكون مهمتها الجديدة في البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف: “لقد خططنا خطوة بخطوة، أين وماذا سنفعل أسبوعًا بعد أسبوع ، ونقوم بضرورات تلك الخطة”.

وعقب التقرير، أن “ارتفاع برج سفينة الجيل السابع يبلغ 112 مترًا، ويبلغ طولها 239 مترًا وعرضها 42 مترًا، ويبلغ أقصى عمق حفر لها 12200 مترًا. ويمكن لسفينة الحفر التركية أن تستوعب ما يصل إلى 200 من أفراد الطاقم”.

وأشار تقرير الصحيفة اليونانية، إلى أن “الرئيس رجب طيب أردوغان كان قد قام بتدشين السفينة في سبتمبر الماضي، وقال في ذلك الوقت إنه سيتم إرسالها إلى منطقة شمال غرب قبرص في شرق البحر المتوسط”.

وأكمل التقرير، أن “أردوغان وصف السفينة «عبد الحميد هان» بأنها «رمز لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة».، “وأضاف أردوغان في حفل التدشين: إن «عمليات التنقيب والحفر في البحر المتوسط تقع ضمن منطقتنا السيادية»”.

وأردف التقرير أن “الرئيس التركي، أعلن في إشارة واضحة إلى اليونان وقبرص والحلفاء الغربيين: «لن تتمكن الدمى ولا من يمسكون بخيوطها من منعنا من الحصول على حقوقنا في البحر الأبيض المتوسط»”.

“وتابع الرئيس التركي، «لسنا بحاجة إلى الحصول على إذن أو تصديق من أحد. سوف نأخذ ما هو لنا»”، حسبما جاء في التقرير,

وواصل التقرير؛ أنه “لم يتم الكشف عن المناطق التي ستستكشفها السفينة «عبد الحميد هان»، ولكن إذا تم التنقيب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، فمن المحتم أن تتصاعد التوترات في البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار التقرير إلى أن “هناك أيضًا احتمال أن نتوجه «عبد الحميد هان» إلى مناطق داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا حيث أجريت مسوحات زلزالية في الماضي”.

وعقب التقرير “هذا وتجدر الإشارة إلى إنه تم توقيع اتفاقية جديدة بين اليونان ومصر بشأن مناطق البحث والإنقاذ، حيث قوض البَلدان فعليًا اتفاقية تركيا غير القانونية مع ليبيا”.

وأكمل التقرير؛ “تحدد الاتفاقية حدود الاختصاص ومجالات المسؤولية للبحث والإنقاذ بين اليونان ومصر، والتي تم تحديدها مع منطقة معلومات الطيران في أثينا والقاهرة على التوالي”.

وختم التقرير موضحًا أن “وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس قال إن «الاتفاقية الموقّعة تتناقض مع ما يسمى بمذكرات التعاون بين تركيا وحكومة طرابلس، والتي تشكل سلوكيات غير قانونية وجانحة وباطلة ومزعزعة للاستقرار»”.