ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي محمد زبيدة أن القبائل لم يعد لها حضور فاعل في ظل سطوة السلاح والأحداث الأخيرة والتدخلات الكبيرة من أطراف خارجية في مفاصل الحياة.

زبيدة، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” رأى أن صاحب القرار الأول والأخير الآن في ليبيا، هو الميليشيات والتي بات من الصعب السيطرة عليها، وتتورط في انتهاكات كبيرة للشعب الليبي.

