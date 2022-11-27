الطرابلسي يوجه بمتابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الأحد مع نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد “علي ضوء”.

وتناول الاجتماع مناقشة سير العمل بالجهاز والأعمال التي انجزت من عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين بمشاركة كافة فروع ومكاتب الجهاز على مستوى ليبيا، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل ووضع الحلول.

كما تطرق الاجتماع الى مناقشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الايواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشة لهم خاصة من فئة المستضعفين، لحين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل نائب رئيس الجهاز حول ما يقوم به الجهاز من ضبط للمهاجرين والتحفظ عليهم، وتقديم المساعدات لهم داخل مراكز الايواء، وترحيلهم إلى بلدانهم طوعياً.

وطالب الوزير بضرورة متابعة الأوضاع الإنسانية والصحية للمهاجرين خاصةً الفئات المستضعفة منهم من نساء وأطفال، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والجهات ذات العلاقة بالدولة للحد من تدفق المهاجرين ووضع الخطط لمكافحة هذه الظاهرة.