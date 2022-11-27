الرئاسي: السفيرة البريطانية تدعمنا لإنجاح ملف المصالحة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا “كارولاين هوريندل”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء جاء لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المنفي خلال اللقاء حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار.

بدورها جددت سفيرة بريطانيا استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.