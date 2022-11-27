وزير الشباب يلتقي قيادات الحركة الكشفية المغاربية في طرابلس

عقد وزير الشباب بحكومة الوحدة “فتح الله الزني” صباح اليوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022م بمقر القيادة العامة للحركة الكشفية الليبية بالعاصمة طرابلس، لقاءً تقابلياً بقيادات الحركة الكشفية بالاتحاد المغاربي للحركة الكشفية بحضور القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات بدولة ليبيا.

ورحب الزني، بالضيوف من دول المغرب العربي الشقيق، مشيداً بالدور الهام للحركة الكشفية على المستوى الوطني والمغاربي في الحفاظ على الترابط والتماسك بين اليافعين والشباب، ومؤكداً على أهمية المناشط الشبابية بالحركة في الحفاظ على القيم والأخلاق لدى الشباب واحتوائهم من الضياع في متاهات الإدمان والتطرف.

كما استعرض الزني، جانباً من دعم وزارة الشباب بحكومة الوحدة غير المسبوق للحركة الكشفية الليبية وإعادة الحياة لعدد 63 مرفق كشفي بعموم البلاد ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية وترفيع مستوى النشاط بهذه المرافق.