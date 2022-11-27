أعضاء بمجلس النواب يناقشون قضايا ليبيا والمنطقة في البرلمان العربي

القاهرة 27 نوفمبر 2022 (وال)- شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث ناقشت الجلسة أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي والغذائي العربي والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة، إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي.

وافاد المكتب الإعلامي لمجلس النواب بأن من أبرز القضايا التي تم مناقشتها هي دراسة مشروع قانون حول مكافحة العنف ضد المرأة.

كما ناقشت الجلسة العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتها التي استمرت على مدى اليومين الماضيين، وذلك لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري.

وأكد المشاركون في الاجتماع على السعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية، من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.

يُشار إلى أن أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي؛ هم حسن البرغوثي، وعبد السلام نصية، وأبو صلاح شلبي، والدكتور أحلام اللافي. (وال)

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