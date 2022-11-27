المنفي يبحث مع سفيرة المملكة المتحدة آخر المستجدات السياسية

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المنفي خلال اللقاء حرص المجلس على إجراء الانتخابات، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار.

من جهتها، جددت سفيرة المملكة المتحدة، استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.