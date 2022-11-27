ليبيا الان

الغرياني ناعيًا الفاخري: نائبي مات شهيدا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

نعى المفتي المعزول الصادق الغرياني نائبه غيث الفاخري، الذي وافته المنية اليوم بتونس، قائلا: دفع ثمنًا باهظًا بترك الوطن بعدما هجرته آلة القتل والقمع في الرجمة.

وأضاف الغرياني في كلمة مرئية اليوم الأحد: “مات شهيدًا مثل زوجته وابنه، وهم كلهم ماتوا غرباء وشُهداء بقول “النبي” بأن الغريبُ شهيدًا”.

وتابع: كانت مجالسه عامرة ويتتبعه تلاميذه أينما حل، في المساجد والجامعة وقاعات المحاضرات، وكان معروفًا بالعلم الجم والأدب الوافر والتدقيق في العلم، والبحوث الرصينة”.

وواصل: “كان صادقًا ناصحًا وقورًا ثابتًا على المبدأ، واضطر للانتقال للعيش في المنطقة الغربية، وعاش غريبًا بعد عز”.

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منصة السبق الإعلامية

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