الغرياني ناعيًا الفاخري: نائبي مات شهيدا

نعى المفتي المعزول الصادق الغرياني نائبه غيث الفاخري، الذي وافته المنية اليوم بتونس، قائلا: دفع ثمنًا باهظًا بترك الوطن بعدما هجرته آلة القتل والقمع في الرجمة.

وأضاف الغرياني في كلمة مرئية اليوم الأحد: “مات شهيدًا مثل زوجته وابنه، وهم كلهم ماتوا غرباء وشُهداء بقول “النبي” بأن الغريبُ شهيدًا”.

وتابع: كانت مجالسه عامرة ويتتبعه تلاميذه أينما حل، في المساجد والجامعة وقاعات المحاضرات، وكان معروفًا بالعلم الجم والأدب الوافر والتدقيق في العلم، والبحوث الرصينة”.

وواصل: “كان صادقًا ناصحًا وقورًا ثابتًا على المبدأ، واضطر للانتقال للعيش في المنطقة الغربية، وعاش غريبًا بعد عز”.