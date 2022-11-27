لا إصابات بشرية.. بلدية طرابلس المركز تحذر سكان شارع عمر المختار

حذرت بلدية طرابلس المركز، اليوم الأحد، سكان شارع عمر المختار بالعاصمة طرابلس والشوارع التي يوجد بها رافعات ثابتة ودعائم معدنية أو ما يعرف بـ”سقالة” الابتعاد قدر الإمكان وعدم المرور، مع استمرار الأمطار الغزيرة في العاصمة.

ونوهت في بيان، إلى أنه جارٍ “معالجة كل العوائق بالتعاون مع إدارة الطوارئ بشركة الخدمات العامة طرابلس”، مؤكدة “عدم وجود إصابات بشرية”.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس صباح، اليوم الأحد، وحددت هيئة السلامة الوطنية 10 شوارع وأماكن أغلقتها تجمعات الأمطار. وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية أن الطرق المغلقة بسبب تجمع مياه الأمطار هي:

* طريق السريع جزيرة الغيران المدخل الغربي

* طريق السريع مدخل حي دمشق

* طريق السريع كوبري 11 يونيو

* طريق السريع قبل كوبري الاتش

* البيفي المدخل الشرقي

* طريق الجلاء مقابل مصيف الليدو

* بعض الأماكن بمنطقة عرادة

* بعض الأماكن بمنطقة عين زارة

* بعض الأماكن بمنطقة أبوسليم

* بعض الأماكن بمنطقة مشروع الهضبة

* الطريق الساحلي الماية

* كوبري سوق الثلاثاء باتجاه المنصورة بعد سقوط برج إنارة