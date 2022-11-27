الدغاري يستعرض أوضاع المتضررين من تعثر الشركات بعد وقفتهم الاحتجاجية

العنوان – بنغازي

استعرض النائب خليفة الدغاري، اليوم الأحد أوضاع المتضررين من تعثر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية.

والتقى الدغاري – عضو اللجنة المُشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022- مع 23 مدير شركة وممثلي فروع عدد من الشركات في مدينة بنغازي عقب وقفتهم الاحتجاجية.

وناقش النائب أوضاع هذه الشركات وسُبل معالجتها لإيجاد حل للعاملين في هذه الشركات الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة.

وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المُقبل مع عدد آخر من ممثلي الشركات الذين لم يتمكنوا من حضور هذا الاجتماع.