فركاش: المشكلة الحقيقية تآكل الشرعية لجميع الأجسام والمؤسسات

الوطن|رصد

قال الباحث والمحلل السياسي، فرج فركاش، إن المشكلة الحقيقية الآن تكمن في تآكل الشرعية السياسية لجميع الأجسام والمؤسسات الحالية، والحل يكون في تجديد هذه الشرعية.

وأضاف فركاش، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الطريقة الوحيدة لذلك، كما نصت خارطة الطريق المتفق عليها من قبل الليبيين والتي تمت صياغتها من قبلهم برعاية الأمم المتحدة، هي عبر صناديق الانتخابات، ولهذا يجب أن تأخذ القاعدة الدستورية للانتخابات الأولوية القصوى.

وأشار فركاش إلى أن مماطلة الأجسام الحالية، خاصة مجلسي النواب والدولة، في التوافق على القاعدة الدستورية المنتظرة يصب في صالح تمديد بقاء هذه الأجسام.

ويقترح فركاش ترك ملف المناصب السيادية لأجسام منتخبة تمتلك شرعية مباشرة من الشعب”، معتبرا أن الإصرار على تغييرها الآن يُراد منه السيطرة والنفوذ، من أجل البقاء في السلطة، أو لرسم الخارطة السياسية المستقبلية لليبيا من قِبل أجسام انتهت شرعيتها الانتخابية.