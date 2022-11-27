“الدينار الذهبي”.. القذافي أول من اقترح استخدام الذهب لمواجهة تأثير الدولار على سوق المال العالمي

أوضح موقع “تي إف آي” الهندي، في تقرير له، أن فكرة استخدام الذهب لمواجهة تأثير الدولار الأمريكي على سوق المال العالمي، لأول مرة كانت من قِبل العقيد الراحل معمر القذافي عام 2009، متابعًا: “تحدث القذافي حينها، عندما كان رئيسًا للاتحاد الإفريقي، عن ضرورة أن يبحثوا عن عملة أكثر موثوقية مثل الذهب، ليكونوا مستقلين عن الدولار”.

وأضاف الموقع أن خطة القذافي كانت تتلخص في التخلص من النفوذ الأمريكي، بتحويل تعاملات النفط العالمية إلى استخدام الذهب، وبادر في طرح فكرة الدينار الذهبي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دول مثل نيجيريا ومصر وتونس على استعداد لتبني مقترح القذافي، لكن غارات الناتو في عام 2011م، حالت دون تطبيق هذا المخطط.