البدء في العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، أنه تم البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان عبر سابها على “فيسبوك” أن أعمال العمرة بدأت بمساعدة خبراء من شركة GE الأمريكية.

وأضافت أن أعمال العمرة شملت فك الأجزاء الرئيسية، الضاغط وكراسي التحميل وغرفة الاحتراق ومداخل الهواء وعمود التوربينة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الدخول بالوحدة على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد لدعم الشبكة الكهربائية والاستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة .