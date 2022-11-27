تأجيل محاكمة الدواعش بمصراتة لجلسة 25 ديسمبر

شهدت جلسة محاكمة الدواعش بمدينة مصراتة حضور عددًا كبيرًا من قادة ومقاتلي وجرحى وأهالي شهداء البنيان المرصوص.

وأوضح حساب ملحمة البنيان العدل والقصاص، على فيسبوك، أنه خلال “الجلسة تم سماع أقوال القادة الميدانيين والشهود والمدافعين عن أهالي شهداء البنيان، كما تم سماع أقوال 12 متهمًا”.

ومن جانبه؛ قام محامي المتهمين بطلب جلسة سرية لأن المتهمين خائفين من الحضور، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب وسمحت للمتهمين بسماع أقوالهم.

وفي سياق الجلسة، قام القاضي بتأجيل المحاكمة يوم 25 ديسمبر ، بعد طلب محامي المتهمين لتقديم الدفاع.

وعبر المحامي المدافع عن البنيان المرصوص عن عدم رضاه على المماطلة والتأجيل في الحكم، وطلب من القاضي السرعة في تنفيذ الحكم والقصاص. ومن المتوقع أن تكون الجلسة القادمة هي الأخيرة.