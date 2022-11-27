البيوضي: المطر فضح كذب ودجل وأوهام حكومة الدبيبة

اعتبر سليمان البيوضي المرشح الرئاسي أن الأمطار فضحت أكاذيب حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال «البيوضي» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن ” المطر فضحهم وفضح كذبهم ودجلهم وأوهامهم ليسوا إلا عصابة مجرمة وفاسدة”.

وكانت مياه الأمطار، قد غمرت اليوم الأحد عددا من شوارع العاصمة طرابلس وغمرت السيارات وأوقفت حركة السير في بعض الطرقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر غرق الشوارع في عدد من المناطق والأحياء منها كوبري سوق الجمعه الحشان، وأبوسليم.

وكانت مراقبات تعليم أبوسليم وعين زارة أعلنت تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة هذا اليوم تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه

وفي سياق متصل؛ كان محمد كريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، قد صرح أن “الشبكة التحتية قديمة ولم تستوعب كمية الأمطار التي تهطل منذ ليلة البارحة في طرابلس”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “الفرق الفنية بالشركة ستتمكن من تسريح الطرقات وشفط المياه قبل ظهر اليوم، إذا توقفت الأمطار، وستكون هناك صعوبة في الأمر، حال استمرار هطول الأمطار”.

ولفت إلى أن “جميع الفرق الفنية بالشركة في شوارع ‎طرابلس الآن، لشفط المياه وتسريح الطرقات”، وفق قوله.