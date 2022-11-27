الإسعاف والطوارئ يحذر القاطنين قرب مجاري الأودية ضواحي طرابلس

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حذر جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الأحد القاطنين قرب مجاري الأودية ضواحي طرابلس بأخذ الحيطة والحذر.

وأكد الجهاز في بيان عبر حسابه على “فيسبوك” أنه بناء على البلاغ الوارد إليهم فإنه يعلم المواطنين القاطنين بالقرب من مجاري وادي المجينين ووادي الربيع ووادي الخروع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وطالب جهاز الإسعاف والطوارئ عدم التحرك في اتجاه السيول التي من المتوقع أن تصل طرابلس بعد امتلاء الوديان بالمناطق الجبلية.

وشدد جهاز الإسعاف والطوارئ على رفع درجة الاستعداد لكل فرق الطوارئ التابعة للجهاز بكل الفروع بالبلديات.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، في أغلاق الطرق والشوارع الرئيسية.

كما تسببت الأمطار في غرق عدد من المنازل، والطرقات العامة مسجلة أضرارا مادية كبيرة بسبب غرق سيارات المواطنين