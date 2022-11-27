المياه والصرف الصحي: نعمل بأقل الإمكانيات وأعلنا الطوارئ من يوم الجمعة الماضي

ناشد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، محمد كريم، الجهات الحكومية بدعم شركة المياه والصرف الصحي.

وقال كريم، في تصريح صحفي، “نعمل بأقل الإمكانيات وأعلنا الطوارئ من يوم الجمعة الماضي، وما زالت الفرق الفنية بالشركة حتى هذه اللحظة في الشوارع”.

وناشد كريم، الشركة العامة للكهرباء بالتعاون معنا لأن الآليات تحتاج إلى جهد كهربائي عالي واليوم تحديدا حدث انقطاع للتيار في المدخل الشرقي للعاصمة خط الحميدية ومستشفى القلب وهذا أثر سلبا على عملنا.

وأشار كريم، إلى أنه في حال استمرار الأمطار ستكون هناك صعوبة في تسريح الطرقات وشفط المياه نظرا لتهالك البنية التحتية وقدمها فمستوى المياه وصل إلى 50 ملليمتر.

كما ناشد الجهات المختصة بتجهيز شبكة تحتية تكون في مستوى الدول المجاورة على الأقل.

وكان كريم، قد أعلن وفاة أحد العاملين بالشركة وهو المواطن مصباح الديب الذي توفي في مخازن الشركة أثناء تجهيز الفرق الفنية والمعدات نتيجة الإرهاق الشديد فهو من جنود الشركة الذين يواصلون الليل بالنهار.