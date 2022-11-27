المنفي: منفتح على كل مبادرات لم شمل الليبيين

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد بطرابلس، وفداً من ممثلي قبائل وأعيان ونخب المنطقة الشرقية، الذين أكدوا حرصهم على ضرورة إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ووحدة تراب الوطن، وتوحيد مؤسسات الدولة.

وأبدى أعضاء الوفد تقديرهم لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهدٍ لتحقيق التوافق بين الليبيين، ودعمهم لأي إجراءات يتخذها لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ومن جانبه أشاد المنفي بموقف أعيان ومشائخ ليبيا عموماً والمنطقة الشرقية اتجاه القضايا الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي لتحقيق المصالحة الوطنية، لتمضي البلاد بجهد جميع أبنائها نحو بناء الدولة، مضيفاً بأنه كان ولا يزال منفتحا على كل المبادرات التي تستهدف جمع شمل كل الليبيين.