الإسعاف والطوارئ: فقدان شخصين جراء السيول في غريان وأعمال البحث جارية

العنوان – غريان

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الأحد فقدان شخصين جراء السيول في غريان وأعمال البحث جارية.

وذكر الجهاز أن فرق الطوارئ التابعة لجهاز الاسعاف والطوارئ غريان تعلن فقدان الاتصال بشخصين في السيول التي اجتاحت المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أن البحث مازال جاري عنهم إلى هذه الساعة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، في شلل حركة المرور في الطرق والشوارع الرئيسية.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسبب الأمطار في إغراق عدد من المنازل، والطرقات العامة مسجلة أضرارا مادية كبيرة بسبب غرق سيارات المواطنين.

وأعلنت مديرية أمن طرابلس توليها سحب السيارات التي تعطلت جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت الشوارع.

وحذر مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس المواطنين من وجود مستنقعات من مياه الأمطار ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار لسياراتهم في عدد من المناطق مثل سوق الجمعة، عين زارة، حي الأندلس، بلدية طرابلس المركز.

وكان قد حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من المنخفض الجوي على شمال ليبيا، ودعت مديرية أمن طرابلس إلى توخي الحذر والتقيد بالسرعة المحددة.

وأعلنت بلديات حي الأندلس وأبوسليم وعين زارة تعليق الدراسة، وترك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، السبت، لمراقبات التعليم بالبلديات الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه؛ بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار على معظم أنحاء ليبيا.

وأوضحت هيئة السلامة الوطنية أن 12 عشر طريقا أغلقت بسبب تجمع مياه الأمطار، مناشدة المواطنين بعدم الدخول لأماكن تجمعات المياه.