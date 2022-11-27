بسبب الأمطار.. «بلدية غريان» تعلق الدراسة وتناشد المواطنين بعدم الخروج 

أعلن المجلس البلدي غريان تعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية، بسبب الظروف الجوية وهطول الأمطار.

جاء نص بيان المجلس البلدي غريان، أنه أعلن حالة الطوارئ “نظرًا للظروف الجوية وهطول كميات كبيرة من الأمطار وارتفاع مناسيب المياه مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق العامة والرئيسية داخل نطاق البلدية”.

وتابع البيان؛ “يعلن المجلس البلدي غريان حالة الطوارئ وتعليق الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية”، مردفًا؛ “ويهيب المجلس البلدي بالسادة غغرالمواطنين توخي الحذر أثناء تنقلهم على الطرق العام”.

وختم البيان مطالبًا المواطنين بـ “التزام أماكنهم إلى حين إشعار أخر”.

وكانت مياه الأمطار، قد غمرت اليوم الأحد عددا من شوارع العاصمة طرابلس وغمرت السيارات وأوقفت حركة السير في بعض الطرقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر غرق الشوارع في عدد من المناطق والأحياء منها كوبري سوق الجمعه الحشان، وأبوسليم.

وكانت مراقبات تعليم أبوسليم وعين زارة أعلنت تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية وجود منخفض جوي يؤثر على أغلب مناطق شمال ليبيا بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة هذا اليوم تسبب فى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية المحلية عليه

وفي سياق متصل؛ كان محمد كريم، الناطق باسم شركة المياه والصرف الصحي، قد صرح أن “الشبكة التحتية قديمة ولم تستوعب كمية الأمطار التي تهطل منذ ليلة البارحة في طرابلس”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “الفرق الفنية بالشركة ستتمكن من تسريح الطرقات وشفط المياه قبل ظهر اليوم، إذا توقفت الأمطار، وستكون هناك صعوبة في الأمر، حال استمرار هطول الأمطار”.

ولفت إلى أن “جميع الفرق الفنية بالشركة في شوارع ‎طرابلس الآن، لشفط المياه وتسريح الطرقات”، وفق قوله.