ليبيا الان

باثيلي: اتفقت مع وزير الدولة الإماراتي على ضرورة تغلّب الليبيين على أزمتهم

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، إنه اتفق مع وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، على ضرورة تغلّب الليبيين على الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء باثيلي بآل نهيان في مدينة أبو ظبي، في ال25 من نوفمبر الجاري، وفقاً لما أعلنه باثيلي عبر صفحته الرسمية “تويتر”.

وأضاف باثيلي: “اتفقنا أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق لانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين، كما أكدنا على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا”.

الوسوم

#الأزمة الليبية #الأمم المتحدة #الإمارات #باثيلي آل نهيان الانتخابات بعثة الدعم ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك