المحكمة العليا ترفض طعن الدبيبة المتعلق بنقل تبعية مكتب استرداد الأموال

رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من الحكومة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة ضد قرار محكمة استئناف طرابلس، بإلغاء نقل تبعية مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة للمجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة.

وكان مجلس وزراء الحكومة المنتهية، أصدر قرار رقم “107” لسنة 2021، بنقل تبعية مكتب الاسترداد التابع للمجلس الرئاسي إلى رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر رئيس الحكومة المنتهية، قرار رقم “122” لنفس السنة بتعيين مدير عام للمكتب، وعلى اثر ذلك قام رئيس المجلس الرئاسي بتوجيه خطاب رقم “ر م ر/2021/41” بتاريخ 16 – 6 -2021، إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب منه سحب القرارين المشار اليهما أعلاه وذلك لعيب عدم الاختصاص.

كما وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية كتابا، إلى الدبيبة، تحت رقم “7327-21” بتاريخ 12 التمور أكتوبر 2021، يخطره فيه بأن قرار مجلس الوزراء رقم “107” لسنة 2021م وقراره رقم “122” لسنة 2021 قرارين باطلين بطلانا مطلقا وعديمين وأن الأمر يتطلب سحب القرارين المشار اليهما وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليهما.