العثور على جثمانَيِْ رجل وابنه جرفتهما المياه في غريان

قال الهلال الأحمر الليبي بفرع غريان إن عناصره عثرت مساء أمس الأحد، على جثماني مواطنين؛ أب وابنه، جرفتهما مياه الأمطار إلى أحد مجاري الصرف الصحي.

وقال الهلال الأحمر بالمدينة إن المواطنيْن وهما من مدينة سبها، فُقدا جراء تساقط الأمطار بتقاطع تيبستي، حيث عثر على الجثمان الأول داخل مجرى محطة تحلية مياه الصرف الصحي بمنطقة، السقائف في حين عُثر على الجثمان الثاني في مجرى أحد الأودية.

وقد أكد المجلس البلدي في غريان العثور على المواطنين رغم المجهودات التي قامت بها كافة الجهات الخدمية والأمنية مقدما التعازي لعائلتهما.

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