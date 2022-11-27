اقعيم يأذن بحل مختنقات مناطق جردس العبيد و تاكنس

العنوان – جردس العبيد

منح وكيل وزارة الداخلية رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج أقعيم الإذن بحل مختنقات مناطق جردس العبيد و تاكنس.

في إطار عمل الغرفة و في سبيل الوصول لكافة المناطق و المدن و حلحلة مختنقاتها ، رئيس غرفة الطوارئ و التنظيم و من خلال زيارته الرسمية يأذن

وشدد اقعيم خلال الزيارة التي التقى خلالها المسؤولين في البلدية، على البدء في مشروع حل مختنق الفيضانات في المنطقة مع بدء فصل الأمطار.

وتطرق رئيس الغرفة لكافة المختنقات الخاصة بأهالي المنطقة واعداً بإيصال مشاكل المنطقة لرئيس الوزراء في أمل العمل على حلحلتها.

وقام اقعيم بجولة للمنطقة ومداخلها الخمس و شوارعها رفقة عميد البلدية ومدير الأمن أعطى فيها الإذن للبدء في مشاريعها.

وأكد أن هذه المشاريع من شأنها حلحلة بعض المختنقات في ظرف عشر أيام حيث أعطى تعليماته للشركة المختصة بالبدء الفوري في رفع المساحة و وضع مخطط للعمل خلال المدة المحددة.