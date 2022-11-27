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المصراتي: الرحلات التركية إلى “الوطية” لجلب المعدات وإعادة بعض المرتزقة لبلادهم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الكاتب الصحفي محمود المصراتي أن الحركة الكثيفة لطائرات الشحن التركية من وإلى الوطية خلال الأيام الماضية كانت لمهمتين، الأولى جلب معدات، والثانية إعادة مجموعات من المرتزقة السوريين بعد تقاضيهم مرتباتهم واستبدالهم بآخرين من الشمال السوري، حسب قوله.

وأضاف المصراتي في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “المرتبات التي دفعت لكل مرتزق من المجموعة المغادرة كانت 1000 دولار شهريا عن ( اغسطسسبتمبرأكتوبر ) أي 3000 دولار لكل مرتزق = 16 ألف دينار ليبي يتم دفعها من باب المرتبات وباب الميزانية التسييرية لوزارة دفاع الدبيبة و هو من يوقعها شخصيًا، مايبرر ارتفاع مصروفات الوزارة حتى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 3.5 مليار دينار ليبي حسب ماورد في بيان المركزي“.

وأتبع الكاتب الصحفي قائلًا: “بالنسبة لجماعة مرتبات الضمان والمتقاعدين ومرضى الأورام وكل حد مفلس بلا معاش.. ديرو روحكم زلم وامشو لوزارة الدفاع سجلوا روحكم مع المرتزقة وخلاص“.

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الوطن الليبية

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