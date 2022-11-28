“الكيلو بدينارين”.. مفاجأة بشأن معدات مسروقة بآلاف الدولارات من “النهر الصناعي”

أفاد مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي العظيم، صلاح الساعدي، بالعثور على 17 صمام هواء، وبعض المواد الحديدية الأخرى تخص جهاز النهر الصناعي بمستودع لبيع الخردة، ضمن مسروقات عديدة أخرى في ظل حالة الانفلات الأمني التي تعيشها ليبيا، وعثر عليها عامل بالصدفة، مشيرا إلى أن الصمام الواحد يبلغ ثمنه 10 آلاف دولار، بينما يباع في الخردة بدينارين لكل كيلو.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن مخزن الخردة عُثر به على كوابل خاصة بالشركة العامة للكهرباء تمت سرقتها أيضا، مشيرا إلى أن الصمامات تم حرقها لإخفاء ملامحها، لأن صمامات الجهاز مرقمة وعليها علامات خاصة، وذلك بهدف بيعها بالوزن، فيما يجري اختبار هل ما زالت صالحة للاستخدام أم لا بعد تعرضها للحرق.