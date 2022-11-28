باتيلي: اتفقتُ مع وزير خارجية الإمارات على ضرورة تغلب الأطراف الليبية على الأزمة السياسية

التقى عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”:” في 25 نوفمبر في أبو ظبي، التقيت الشيخ شخبوط نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف باتيلي:” اتفقنا على أنه يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق للانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين”.

وتابع باتيلي، في تغريدته:” كما أكدنا على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا”.