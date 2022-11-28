ضبط وافد سرق 8600 دينار من محل مواطن في بوعطني

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على وافد مصري قام بالسطو على محل تجاري يخص مواطنًا في منطقة بوعطني، وسرقة 8600 دينار بقوة السلاح، وجرت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه مؤسسة الإصلاح والتأهيل.

وأفاد بيان نشرته صفحة المديرية على «فيسبوك»، بأن مركز شرطة بوعطني تلقى شكوى مواطن ضد شخص مصري الجنسية وبرفقته شخص آخر مجهول الهوية قاما بالهجوم عليه داخل محله التجاري بمنطقة بوعطني بواسطة سلاح ناري نوع «كلاشنكوف» وسرقة 8600 دينار.

– ضبط متورط في السطو على محل تجاري والاعتداء على مالكه في بنغازي

وأوضح البيان أن عناصر البحث والتحري عكفوا على الاستدلال بمكان الواقعة في منطقة بوعطني، لجمع أكبر قدر من المعلومات عن المطلوبين، حيث أفادت بوجود الشخص المطلوب بمنطقة حي السلام.

وتبين أن المتهم يُدعى «ن.م.ع» من مواليد 1994 والذي أرشد خلال التحقيقات عن شخص آخر كان برفقته خلال عملية السطو، وتجري أجهزة الأمن البحث عنه.