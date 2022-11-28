بلدية غريان تعلن العثور على جثامين الشخصين المفقودين نتيجة السيول 

العنوان – غريان

أعلنت بلدية غريان في ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين العثور على جثامين المفقودين الاثنين الذين جرفتهما مياه الأمطار في التقاطع المسمي تيبستى سابقاً وسط المدينة.

وأكدت بلدية غريان أن كافة الجهات الخدمية والأمنية في بلدية غريان بذلت مجهودات كبيرة في عملية البحث عنهما.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن الأحد فقدان شخصين جراء السيول في غريان وأعمال البحث جارية.

وذكر الجهاز أن فرق الطوارئ التابعة لجهاز الاسعاف والطوارئ غريان تعلن فقدان الاتصال بشخصين في السيول التي اجتاحت المدينة نتيجة الأمطار الغزيرة.