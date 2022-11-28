«أبوخلال».. أول ليبي يسجل هدفاً في كأس العالم

ساهم اللاعب زكريا أبوخلال- ذو الأصول الليبية- في فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات كأس العالم المقامة في قطر.

ونجح منتخب المغرب، في الفوز على نظيره البلجيكي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجّل اللاعب زكرياء أبوخلال- ذو الأصول الليبي- من أب ليبي وأم مغربية، الهدف الثاني للمنتخب المغربي في مرمى منتخب بلجيكا في آخر أنفاس المباراة ليساهم في خطف نقاط اللقاء وتعزيز حظوظ المغرب في التأهل لدور 16، حيث يكفيه التعادل أمام المنتخب الكندي للصعود .

ويبلغ “أبو خلال” من العمر 21 عاماً، ويلعب لنادي ألكمار الهولندي، اختار اللعب دولياً لمنتخب المغرب، بسبب نشأته وسط الجالية المغربية المقيمة في هولندا وفقا لتصريحات صحفية له، رغم محاولات الاتحاد الليبي لإقناعه باللعب لفرسان المتوسط.