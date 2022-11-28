الدبيبة يقدم التعازي لعائلتي الفقيدين جراء السيول في مدينة غريان

العنوان – طرابلس

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التعازي لذوي الفقيدين جراء السيول في مدينة غريان.

وقال الدبيبة في منشور على “فيسبوك” :”في اتصال قمت بواجب العزاء لعائلتي الفقيدين عبد الكريم إعنيبة وعلي كريو، من منطقة العيون جنوب المحروقة بالشاطئ، بعد وفاتهما إثر تعثر مركبتهما جراء الأمطار في غريان”.

وأضاف رئيس الحكومة :”كنت في متابعة مع وزارة الداخلية ومديرية أمن غريان لجهود الإنقاذ؛ لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

,أعلنت بلدية غريان في ساعات الصباح الأولى اليوم الإثنين العثور على جثامين المفقودين الاثنين الذين جرفتهما مياه الأمطار في التقاطع المسمي تيبستى سابقاً وسط المدينة.

وأكدت بلدية غريان أن كافة الجهات الخدمية والأمنية في بلدية غريان بذلت مجهودات كبيرة في عملية البحث عنهما.