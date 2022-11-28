أردوغان: أكّدنا للجانب المصري رغبة أنقرة في إزالة القطيعة والخلاف

الوطن / رصد

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستعمل على بناء العلاقات مع مصر بصورة تدريجية، حيث ستكون بداية ذلك عبر اجتماع عدة وزراء من البلدين.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات متلفزة، الأحد:” إنه أعرب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن رغبة بلاده بإزالة القطيعة والخلاف بين البلدين، وتجنّب وقوع مشكلة بينهما في البحر الأبيض المتوسط.

ولفت إردوغان، أنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة على هامش التقائهما أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، مضيفاً: “لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض، بعد ذلك، دعونا نوسّع نطاق هذه المحادثات”.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد أردوغان إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا في المرحلة القادمة، معتبراً أنه لا وجود للخصومة الدائمة في عالم السياسة.