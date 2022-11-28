كرانفيل: افتتاح المستشفى الليبي ـ التركي في مصراتة غدا “الإثنين”

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة كرانفيل”مرتضى كرانفيل أن غدا الإثنين سيتم افتتاح المستشفى الليبي ـ التركي في مدينة مصراتة.

وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5 آلاف و200 متر مربع ويضم مرآبا يستوعب 60 سيارة و13 عيادة و4 غرف للعمليات..‎

وفي بيان سابق للمجموعة قال أن: رجال الأعمال الأتراك يواصلون المساهمة في ضمان تعافي ليبيا، عبر الشراكات التجارية والاستثمارات، وقال مرتضى كرانفيل إن النظام الصحي الليبي سيشهد لمسات تركية بعد افتتاح المستشفى، يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتابع “نحن نطلق مشروعًا مهمًا لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، ونتمنى أن يعود المستشفى بالخير على البلد الشقيق ليبيا، وسيتم توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها آلاف الليبيين من خلال المستشفى “الليبي ـ التركي” وفق تعبيره