الدبيبة عن غرق شابين في سيول غريان: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا»

قدم عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واجب العزاء لعائلتي الفقيدين عبد الكريم إعنيبة وعلي كريو، بعد العثور على جثماني الشابين في مدينة غريان، بعد أن جرفتهما السيول.

وقال الدبيبة، عبر حسابه على “تويتر”:” في اتصال قمت بواجب العزاء لعائلتي الفقيدين عبد الكريم إعنيبة وعلي كريو من منطقة العيون جنوب المحروقة بالشاطئ، بعد وفاتهما إثر تعثر مركبتهما جراء الأمطار في غريان”.

وأضاف الدبيبة:” كنت في متابعة مع وزارة الداخلية ومديرية أمن غريان لجهود الإنقاذ”.

واختتم الدبيبة، تغريدته قائلا:” لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الأجهزة المعنية، عثرت على جثماني الشابين اللذين ينحدران من مدينة سبها، المفقودين جراء السيول في مدينة غريان.

وجرفت السيول، الشابين عقب خروجهما من السيارة إلى إحدى بلاعات الصرف حيث ساقتهم المياه إلى مصب تجميع المياه بمنطقة السقائف.