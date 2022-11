الغزال: الصديق الكبير الذي قضى 11 عامًا في منصبه كمحافظ للمركزي لن يسلم بسهولة

ليبيا – رأى المحلل السياسي والاقتصادي الليبي سالم محمد الغزال أن إقالة علي الحبري لن تكون ورقة ضغط على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، رغم تعرضه لضغوطات تسليم السلطة لإدارة جديدة ضمن جهود توحيد المصرف المركزي وتسمية شاغلي المناصب السيادية.

الغزال وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن إقالة الحبري كانت بسبب مخالفته قرار مجلس النواب بعدم تمويل وصرف ميزانية الحكومة المنتخبة برئاسة فتحي باشاآغا.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتمكن النائب الجديد لمحافظ المركزي والمحافظ في المنطقة الشرقية مرعي البرعصي من تحقيق تقدمات مالية واقتصادية وإنجاح جهود توحيد المصرف، خاصة أنه شخصية مالية ليبية معروفة وشغل عددا من المناصب القيادية سابقًا، كما أن اتفاق بوزنيقة على المناصب السيادية نص على أن يكون منصب المحافظ من حصة إقليم برقة شرق البلاد.

كما يرى أنه من المستبعد أن يتم توحيد المركزي قريبًا خاصة مع وجود الدول التي لا تريد استقرار ليبيا وتستفيد من الوضع الحالي، خاصة مع الانقسام في السلطة التنفيذية، والركود الاقتصادي العالمي، وأنه حتى إعادة تسمية المحافظ ضمن اتفاق المناصب السيادية لن يسهم في توحيد المصرف، لأن الكبير الذي قضى 11 عامًا في منصبه لن يسلمه بسهولة.

