ليبيا الان

أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الرابعة بمحطة جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الرابعة بمساعدة خبراء من شركة “GE” الأمريكية.

وشملت أعمال العمرة، فك الأجزاء الرئيسية (الضاغط وكراسي التحميل وغرفة الاحتراق ومداخل الهواء وعمود التوربينة)، والتي سيتمالدخول بها على الشبكة العامة حسب الجدول الزمني المحدد  لدعم الشبكة الكهربائية والإستفادة من القدرات التوليدية الكاملة لهذه المحطة.

وجاء ذلك في إطار سعي مجلس إدارة الشركة لتكثيف كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات وتذليل كافة الصعاب لاستكمال أعمال الصيانة لوحدات التوليد في مختلف المناطق، ومن ضمنها محطة كهرباء جنوب طرابلس.

الوسوم

الشركة العامة للكهرباء الوحدة الغازية الرابعة ليبيا محطة كهرباء جنوب طرابلس

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك