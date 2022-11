شوبار: يجب إسقاط كل الأجسام السياسية الحالية وتشكيل قيادة وطنية جديدة موحدة

ليبيا – قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار إن تشكيل قيادة جديدة موحدة لليبيا جاء في إحدى فقرات قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2656)، وهذا القرار تم اتخاذه بعد أن وصلت العملية السياسية إلى إنسداد كامل، وحال لم يستطع مجلسي الدولة والنواب الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات ولم تستطع حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل الكامل.

شوبار وفي حديث خاص لموقع “عربي21” اتهم الأجسام الممسكة بالسلطة بـ”سرقة أموال الليبيين وتهريبها للخارج”، بل إنها تستقوى بوجود مجموعات مسلحة وقوات أجنبية، مضيفًا: “ينطبق ذلك على شرق البلاد وغربها وجنوبها”.

وشدد على أن المجتمع الدولي يتعاطى بإيجابية مع مطالب الحراك الشبابي الذي خرج في احتجاجات سلمية مطلع يوليو الماضي، مطالبًا بإسقاط كل الأجسام السياسية وتشكيل قيادة وطنية جديدة موحدة بوجوه جديدة لم تتورط في أي جرائم أين كان نوعها، مؤكدًا أنه لا مجال لعرقلة العملية السياسية التي يرعاها المجتمع الدولي.

وأضاف شوبار قائلًا: “لقد أصبحنا على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا ستبدأ بالإعلان على تشكيل قيادة وطنية قوية للحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتمهيد للانتخابات التي يتطلع إليها قرابة ثلاثة مليون ليبي سجلو في سجل الناخبين”، مؤكدًا أن المرحلة القادمة هي مرحلة استقرار وازدهار لليبيا وستكون لهذه المرحلة انعكاسات إيجابية على المنطقة برمتها.

