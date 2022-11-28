بعد توقف الإنتاج بسبب تسرب الغاز.. “الخليج العربي” يعلن استئناف العمل بحقل الحمادة

الوطن|رصد

أكدت شركة الخليج العربي للنفط أنه حدث تسرب بخط تصريف الغاز الموجود بمحطة الضخ الرئسية “GOSP NC-8” بحقل الحمادة بسبب تآكل بالخط، في بداية شهر نوفمبر الجاري.

وأضافت الشركة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تم إبلاغ وحدة السلامة والإطفاء بالحقل وتم اتخاذ كافة إجراءات السلامة للعمل على إصلاح التسرب بعزل المنطقة من قبل وحدة السلامة وإخراج جميع المستخدمين، كما تم عقد اجتماع مع مراقب الحقل والاقسام المعنية بالصيانة وحدة الانابيب والالات الدقيقة والشؤون الفنية مع وحدة التشغيل والتحكم بمنسقة العمليات لوضع اولويات الصيانة اللازمة بعد أن تم إيقاف الحقل والمحطة عن الإنتاج، حيث استغرقت العملية عدة أيام، وبعدها تم العمل على ضخ المياه بالخط بعد أن تم إغلاق جميع الصمامات وذلك لإزاحة الغاز من الخط حيث استغرق وقت طويل لتنظيفه“.

وأتبع بيان الشركة “بعدها قامت وحدة الأنابيب بعمل خط جديد بطول 10 متر لاستبدال الجزء المتضرر من التأكل، وبعد التأكد من خلو الخط من الغازات من خلال أعمال الكشف ومتابعة السلامة لمدة أيام، أعطيت الأوامر بالبدء بقص الجزء المتضرر بمتابعة مستمرة مع السلامة بعد التأكد من شروط السلامة الكاملة مع معدات الوقاية الشخصية وطاقم اطفاء لافراد الصيانة، حيث تم إحضار وتركيب الخط الجديد بمساعدة قسم النقل بتوفير الالات اللازمة للعمل وبعد التأكد من خلو الغازات مرة اخرى تم اعطاء الإذن بالتركيب واللحام“.

واكمل البيان “بتاريخ 12 نوفمبر، تم اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة الإنتاج بعد أن تم اعادة فتح جميع الصمامات وإرجاع المحطة للعمل والتأكد من عدم وجود أي تسرب جديد للغازات“.