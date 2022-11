الخفيفي: إقالة الحبري ستجبر الجميع على الدخول في تنفيذ اتفاق تسمية شاغري المناصب السيادية

ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي محمد الخفيفي أن قرار إقالة علي الحبري كان في غاية الأهمية والخطورة والتوقيت المناسب بهدف تحريك المياه الراكدة في الوضع الاقتصادي الليبي والسياسي وإجبار الجميع على الدخول في تنفيذ اتفاق تسمية شاغري المناصب السيادية.

الخفيفي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أنه مع الوضع السياسي الليبي المنقسم والأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن أولى أولويات المصرف المركزي يجب أن تكون في المحافظة على المرونة المالية والاقتصادية الليبية وعدم الوصول إلى حد التصادم مع الشارع الذي يعاني بشكل كبير.

وأضاف أن الانقسام السياسي أجبر مجلس النواب على تصحيح إعادة ترتيب البيت الداخلي، ومراجعة أين تصرف الأموال بالنسبة للجهات التابعة له، خاصة مع عدم استطاعة المصرف المركزي صرف ميزانية للحكومة المنتخبة.

الخفيفي ختم بالقول: “إن القرار سيضع الكبير في حيرة تنفيذه والاعتراف بالنائب الجديد والتعامل معه، وهنا يعترف بمجلس النواب وقراراته، وهذا سيسهل بشكل ما عملية توحيد وإعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، أو رفضه، وبالتالي يظهر في صورة رافض توحيد المصرف والتعاون مع الأطراف المختلفة، والتي من حقها قانونًا إصدار هذه القرارات وسيزيد الضغط عليه في اتجاه إعادة توحيد المصرف”.

