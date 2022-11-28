الوطنية للنفط: إنتاج النفط بلغ مليون و199 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 199 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 39 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيما قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 919 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي التفاصيل فقد استهلكت الشركة العامة للكهرباء 667 مليون قدم مكعب، فيما استهلكت المؤسسة الوطنية للنفط 144 مليون مكعب، أما مجمع الحديد والصلب والمصانع الأخرى فقد استهلكت 86 مليون قدم مكعب، واستهلكت مصانع الإسمنت 22 مليون قدم مكعب.